California: Hija de inmigrante capturado por ICE pide ayuda para su liberación

Aisley, hija de un inmigrante con más de 30 años de residencia en el sur de California, solicitó ayuda pública tras la captura de su padre por agentes de ICE el 4 de diciembre de 2025, cuando se dirigía a trabajar como un día normal, en medio de la intensificación de redadas migratorias bajo la administración de Donald Trump.

La joven relató que su familia ha enfrentado dificultades económicas y que la iglesia les ha ayudado a pagar la renta y los honorarios legales, mientras los abogados han intentado sin éxito que los jueces de inmigración accedan a su liberación.

Aisley describió las condiciones de detención como inhumanas y comparables a las de criminales, y expresó su esperanza en una próxima audiencia fiscal para que su padre sea liberado.