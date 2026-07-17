Humo de incendios en Canadá contamina el aire en Nueva York

La densa capa de humo de los incendios forestales en Canadá ha generado una alerta sanitaria en varias ciudades del noreste de Estados Unidos.

El Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales reportó que más de 890 incendios permanecen activos, lo que ha empujado el aire contaminado hacia el sur.

Este viernes, la ciudad de Detroit fue clasificada como el lugar con la peor calidad del aire del mundo, según mediciones independientes. Por esta razón, las autoridades de Washington y Maryland activaron el código rojo y recomendaron a los neoyorquinos limitar sus actividades al aire libre.