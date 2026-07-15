El calendario electoral sigue avanzando con fechas clave que se deben tener en cuenta previo a los comicios de febrero 2027. La primera de ellas ocurrirá el 29 de agosto y corresponde a la suspensión del proceso de modificación de residencia de los ciudadanos al registro electoral. El 29 de julio será la última fecha para que los partidos políticos realicen elecciones internas para elegir a sus candidatos, mientras que el 31 de agosto y el 29 de septiembre serán las últimas fechas para inscribir nuevos partidos políticos o para que un salvadoreño contienda como candidato no partidario.

Del 4 al 26 de diciembre se realizará la campaña al llamado para que la ciudadanía pueda consultar su estatus en el registro electoral, mientras que el 30 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones.

El calendario también establece que del 27 de octubre al 24 de febrero será el periodo vigente para la propaganda electoral para elección de presidente y vicepresidente de la República; del 27 de diciembre al 24 de febrero será para diputados de la Asamblea Legislativa; y del 27 de enero al 24 de febrero para la elección de los concejos municipales.

Además 31 de agosto será el último día para presentar propuestas para integrar las juntas electorales departamentales. Del 31 de octubre al 8 de noviembre los ciudadanos electos en las JED serán capacitados. El 31 de agosto también será la fecha límite para presentar propuestas para integrar las juntas electorales municipales, y del cinco al 18 de diciembre será el plazo para capacitar a quienes las integrarán.

Así también el 2 de enero de 2027 se deberán nombrar a las Juntas Receptoras de Votos y del 4 de enero al 26 de febrero sus integrantes tendrán que ser capacitados.