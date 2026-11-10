Calendario de adviento de Kim Kardashian desata burlas por su contenido

La marca Skims, de Kim Kardashian, lanzó un calendario de adviento que desató polémica en redes sociales.

El producto cuesta 175 dólares e incluye artículos como colitas, un gancho y un peluche. Sin embargo, los usuarios cuestionaron su contenido y lo compararon con objetos que podrían encontrar al levantar el cojín de un sillón. Ante las quejas por la calidad de los regalos, la empresaria ya ofrece reembolsos a los compradores.

Skims comercializa bodys, fajas y ropa interior. Hasta ahora, la marca gozaba de una buena reputación entre sus clientes.

No obstante, esta controversia estalló en plena temporada navideña, cuando diversas empresas lanzan productos similares.

Las críticas también llegaron de varios influencers, quienes cuestionaron el precio de la caja frente a los artículos que contiene.