Cacahuatique vence 4-2 a Atlético Balboa y suma su primer triunfo en el Apertura

Cacahuatique logró su primer triunfo en el Apertura 2026 al derrotar 4-2 a Atlético Balboa en Chapeltique, con un partido que comenzó con un gol de Ulloa al minuto 9 y un tanto de Cruz, pero Atlético Balboa igualó en cuestión de tres minutos con goles de Óscar Martínez y el colombiano Yerson Tobar antes del descanso.
En el segundo tiempo, Ronald Padilla puso en ventaja al conjunto de Ciudad Barrios con un gol de cabeza al minuto 50, y Umerez sentenció el partido al 54 con un fuerte remate de derecha y cruzado.
La victoria le da aire al equipo en la temporada.