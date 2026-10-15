Business Travel 2026

En el país se desarrolló un evento que busca conectar los viajes de negocios para potenciar el turismo en El Salvador.

El gasto mundial de viajes de negocios alcanzaría un récord de $1.71 billones de dólares en 2026. Un crecimiento de 7.2% frente a 2025. En El Salvador la llegada de visitantes internacionales creció más del 20% hasta agosto de 2026. Todo esto debido a una mayor actividad en espacios como hoteles, restaurantes, transporte y servicios en general que mejoran la experiencia de quienes visitan El Salvador.

Esto beneficia a posicionar al país como un punto competitivo no solo en Centroamérica, sino que en todo el mundo.

El Salvador se ha posicionado en el segundo puesto con mejor desempeño a nivel mundial de turismo con estimaciones del 7% del Producto Interno Bruto, el país continúa intensificando el trabajo para atraer mayor inversión para generar oportunidades de negocios además de conectar con nuevas empresas nacionales e internacionales.

El objetivo de eventos como el Business Travel es reunir a representantes de diferentes sectores como turismo, hotelería y tecnología para analizar como los viajes de negocios pueden impulsar la inversión en El Salvador a mediano y largo plazo abriendo nuevas oportunidades de trabajo para cientos de personas.