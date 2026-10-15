Business Travel 2026

El gasto mundial de viajes de negocios alcanzaría un récord de $1.71 billones de dólares en 2026. Un crecimiento de 7.2% frente a 2025. En El Salvador la llegada de visitantes internacionales creció más del 20% hasta agosto de 2026. Todo esto debido a una mayor actividad en espacios como hoteles, restaurantes, transporte y servicios en general que mejoran la experiencia de quienes visitan El Salvador.

Esto beneficia a posicionar al país como un punto competitivo no solo en Centroamérica, sino que en todo el mundo.

El Salvador se ha posicionado en el segundo puesto con mejor desempeño a nivel mundial de turismo con estimaciones del 7% del Producto Interno Bruto, el país continúa intensificando el trabajo para atraer mayor inversión para generar oportunidades de negocios además de conectar con nuevas empresas nacionales e internacionales.

El objetivo de eventos como el Business Travel es reunir a representantes de diferentes sectores como turismo, hotelería y tecnología para analizar como los viajes de negocios pueden impulsar la inversión en El Salvador a mediano y largo plazo abriendo nuevas oportunidades de trabajo para cientos de personas.