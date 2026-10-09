Buses del transporte colectivo generan caos y dificultan el tránsito en el centro de Soyapango

Las calles del centro de Soyapango fueron declaradas libres de ventas, pero ha surgido una nueva problemática debido al transporte colectivo.

Los motoristas deciden parquearse en las paradas para esperar pasajeros y dificultan el tránsito para peatones y otras rutas.

Las pausas en la parada de buses alcanzan hasta diez minutos y generan caos en el lugar.

Los usuarios aseguran que las quejas son constantes porque antes la zona se llenaba de gente que compraba en los puestos.

La alcaldía de San Salvador Este realizó un reordenamiento para facilitar el paso en la zona. Aunque la medida parece haber perdido efecto rápidamente para los motoristas.