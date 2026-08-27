¿Busca un carro usado? Nueva plataforma permite comprar y vender vehículos en línea

Carvimax es una nueva plataforma digital que permite comprar y vender vehículos usados en línea. La herramienta ya se encuentra disponible y cuenta con al menos 330 vehículos publicados. Además, los usuarios pueden acceder al financiamiento y contratar un seguro para el vehículo mediante un proceso 100% digital.

En El Salvador, las importaciones de vehículos y sus accesorios alcanzaron un récord histórico en 2025, al sumar más de 1,293 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva.

La plataforma de Carvimax busca facilitar las operaciones entre compradores y vendedores de vehículos usados, integrando en un mismo proceso digital la compra, el financiamiento y el seguro.