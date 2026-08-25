Buque escuela peruano BAP Unión llega a Miami para promover inversiones y cultura

El buque escuela BAP Unión de la Marina de Guerra del Perú atracó en Miami como parte de su viaje de instrucción al extranjero, y durante su estancia en el corazón de la ciudad se convirtió en una «embajada itinerante» donde empresarios estadounidenses y peruanos se reunieron para promover inversiones, cultura y gastronomía bajo el mensaje «Perú está abierto para hacer negocios».

El capitán del velero destacó que la principal misión del buque es complementar la formación de los cadetes de la Escuela Naval, mientras que la segunda misión es contribuir con la política exterior del Estado peruano, y en esta ocasión se lanzaron tres misiones comerciales de Estados Unidos hacia Perú, enfocadas en tecnología e infraestructura.

Representantes del gobierno estadounidense manifestaron su respaldo al mercado libre y la inversión en el país sudamericano, señalando que el negocio con Estados Unidos genera empleo para los peruanos y fortalece la relación bilateral.