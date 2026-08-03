El bullying laboral puede afectar a decenas de trabajadores en los diferentes rubros, se manifiesta a través de humillación, intimidación, aislamiento, descalificación constante, o burlas, este acoso que puede ser ejercido por los compañeros de trabajo o incluso los mismos jefes, lo cual provoca un impacto en la salud mental de la víctima e incluso puede disminuir su productividad.

Por ello, expertos en temas laborales dicen que, ante cualquier tipo de acoso en el trabajo, se debe denunciar de inmediato.

El bullying laboral puede llevar a muchas personas a renunciar a su empleo.

Por ello, las empresas deben implementar medidas que para evitar esta problemática.

Además, recomiendan realizar actividades para mejorar la convivencia, comunicación y respeto entre los colaboradores, garantizando su bienestar y el clima productivo de la empresa.