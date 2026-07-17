Bukele y Trump abordan migración, seguridad y economía en reunión a puerta cerrada

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una reunión a puerta cerrada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, donde abordaron temas de migración, seguridad y economía, en un encuentro que se produce en medio de la expectativa por el futuro del Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños.

La reunión también se da luego de que Bukele oficializara su candidatura para un tercer periodo presidencial.

Ambos mandatarios discutieron la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones, sin que se hayan revelado detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados.