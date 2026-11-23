El presidente Nayib Bukele, anunció la creación de un fondo de un millón de dólares destinado a las familias de los tres militares que fallecieron durante una misión en Haití. El mandatario también destacó la valentía de los uniformados y su compromiso durante las labores militares en ese país.

Bukele recordó algunas acciones de los militares en las que, según relató, demostraron su disposición para proteger a otras personas. Entre ellas, mencionó un operativo en el que participó el teniente Cristian Daniel Palacios Santos.

Sobre el apoyo económico, el mandatario precisó que cada una de las tres familias recibirá inicialmente 200 mil dólares, mientras que el dinero restante del fondo será destinado a garantizarles un ingreso mensual.