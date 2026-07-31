BTS no participará en los Grammy 2027: Academia responde y debate se intensifica

El grupo surcoreano BTS anunció que no inscribirá su álbum «Arirang» ni sus canciones para competir en los Premios Grammy 2027, una decisión que generó un intenso debate sobre la inclusión y el reconocimiento de artistas asiáticos en la industria musical internacional.

El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., respetó la postura de la agrupación, aunque expresó su pesar por la ausencia, y aclaró que la nueva categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático no fue creada para separar por origen.

BTS afirmó que desea que su música sea valorada por su esencia.