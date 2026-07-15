Brote de parásito Cyclospora en EE.UU. supera los 3,000 casos en Michigan y Ohio

Un brote de diarrea causado por el parásito Cyclospora ha afectado a más de 3.000 personas en los estados de Michigan y Ohio, según informaron las autoridades sanitarias, quienes investigan si la lechuga y otras verduras de hoja verde podrían ser la fuente del contagio.

Michigan ha reportado 2.640 casos hasta las 9:30 de la mañana del lunes, incluyendo 44 hospitalizaciones, mientras que Ohio ha registrado 361 casos desde el 1 de junio, con al menos 46 personas hospitalizadas, según los datos oficiales.

Los funcionarios de salud de Michigan señalaron que la lechuga aparece con frecuencia como un producto común en la investigación, aunque no se ha identificado a ningún productor o proveedor específico como la fuente del brote.

Hasta el 10 de julio, 31 estados habían reportado casos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aunque no está claro si todos forman parte del mismo brote.