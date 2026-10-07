Brasil rumbo al balotaje: votantes muestran división entre Bolsonaro y Lula

La primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó a Brasil profundamente dividido entre las principales fuerzas políticas. El senador derechista Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45%.

El resultado generó preocupación entre los votantes de izquierda, quienes expresaron inquietud ante el avance del sector conservador. En contraste, electores de ese sector señalaron que el resultado representa una demanda de cambio.

Tras la jornada electoral, las bolsas brasileñas registraron una reacción positiva, con un incremento de las acciones y un fortalecimiento del real. Bolsonaro y Lula se enfrentarán en la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.