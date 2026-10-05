Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula disputarán la segunda vuelta presidencial el 25 de octubre

Las elecciones presidenciales de Brasil tendrán una segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, programada para el próximo 25 de octubre. En la primera jornada electoral, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

El Tribunal Superior Electoral concluyó el recuento de las mesas de votación y consolidó los resultados durante la madrugada de este lunes.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban convocados a las urnas para elegir al presidente, gobernadores de los 27 estados, 513 diputados federales y dos tercios del Senado, además de representantes de las asambleas legislativas regionales. La abstención llegó al 21,08%, mientras los votos nulos rozaron el 3% y los blancos alcanzaron el 1,84%.