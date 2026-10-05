Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula disputarán la segunda vuelta presidencial el 25 de octubre

El actual mandatario brasileño buscará la reelección en una segunda vuelta presidencial.

Las elecciones presidenciales de Brasil tendrán una segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, programada para el próximo 25 de octubre. En la primera jornada electoral, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

El Tribunal Superior Electoral concluyó el recuento de las mesas de votación y consolidó los resultados durante la madrugada de este lunes.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban convocados a las urnas para elegir al presidente, gobernadores de los 27 estados, 513 diputados federales y dos tercios del Senado, además de representantes de las asambleas legislativas regionales. La abstención llegó al 21,08%, mientras los votos nulos rozaron el 3% y los blancos alcanzaron el 1,84%.