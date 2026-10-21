Borborigmos: especialista explica por qué suena el estómago cuando tenemos hambre o estamos en ayunas

El sonido que produce el estómago cuando tenemos hambre se conoce como Borborigmos, según explicó el doctor Rodolfo Ortiz , especialista en gastroenterología. El ruido lo genera el desplazamiento de líquido, sólido y gas dentro del intestino delgado o el colon.

El aparato digestivo tiene movimientos intestinales cuya finalidad es desplazar el alimento, y ese movimiento genera el sonido.

Cuando el estómago está vacío, el ruido del gas y del líquido se vuelve más marcado, ya que los alimentos sólidos de alguna manera amortiguan ese sonido.

En el periodo pre y post inmediato a la comida los ruidos son más intensos porque el peristaltismo es más intenso. En cambio, en el periodo post-digestivo la actividad intestinal disminuye y los ruidos también.