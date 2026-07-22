Bomberos registran más de 200 incendios en vehículos durante primer trimestre del año

Los incendios en el transporte colectivo continúan siendo una emergencia recurrente en El Salvador, con 12 autobuses consumidos por las llamas en los primeros dos meses de 2026 y un total de 210 incendios en vehículos durante el primer trimestre del año, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Conductores del transporte colectivo coinciden en que una respuesta oportuna con el uso correcto del extintor puede controlar el fuego en sus primeros minutos, además de que el mantenimiento preventivo, como revisar el radiador, los filtros y el sistema de enfriamiento, es clave para evitar siniestros.

Las principales causas de estos incidentes, de acuerdo con la institución bomberil, son fallas eléctricas, fugas en el sistema de enfriamiento y desperfectos mecánicos en el motor.