Blue Box finaliza su manga en el capítulo 250 y anuncia temporada dos

La historia de romance y deporte que conquistó al público desde 2021 llegará a su fin con el capítulo 250 del manga Blue Box.

La autora, Kouji Miura, confirmó que el cierre responde al desenlace que siempre imaginó para sus protagonistas.

El bádminton y el baloncesto han sido los escenarios donde Taiki y Chinatsu desarrollaron su vínculo, ganándose el cariño de los seguidores.

La noticia del cierre del manga fue acompañada por el anuncio del estreno de la segunda temporada del anime en octubre de 2026.

Este nuevo ciclo animado permitirá expandir la historia más allá del papel, manteniendo viva la franquicia.

La obra se despide con la certeza de que su final estaba trazado desde los inicios de la publicación.