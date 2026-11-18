La productora Black Coyote estrenó el musical «Avenida Q», una propuesta que combina actores y títeres para abordar con humor las dificultades de la vida adulta.

La actriz y cantante Florence Umaña explicó que el espectáculo está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, debido a los temas que aborda.

«Es estrictamente para mayores de 18 años porque habla de lo difícil que es ser adulto», señaló.

A través de marionetas y situaciones humorísticas, la producción presenta temas que no suelen abordarse abiertamente en la vida cotidiana. Umaña interpreta a Kate Monster y Lucy, dos personajes con personalidades opuestas.

La puesta en escena llega después de la temporada de «Sherlock Holmes». La dirección está a cargo de Migue Siman, mientras que Jorge Gómez asume la dirección musical.

La obra se encuentra en su recta final y ofrece funciones los jueves y viernes a las 7:00 p. m., y los domingos a las 5:00 p. m.

Las funciones se realizan en Escenario Millennium, ubicado en el segundo nivel de Millennium Plaza, junto al food court.

Las entradas cuestan entre 18 y 30 dólares, según la localidad. Al finalizar cada presentación, el público puede participar en un conversatorio.