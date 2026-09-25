Bill Gates vuelve alertar sobre las amenazas de seguridad de la IA

Así, se ha sumado al creciente grupo de líderes, directivos e investigadores del sector tecnológico que alertan sobre los riesgos existenciales de esta tecnología. En una entrevista programada para el programa Meet The Press de NBC, Gates argumenta que la IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para desencadenar eventos que pueden causar mil millones de muertes y que nadie cree que la autorregulación sea suficiente.

Mencionó que ciberdelincuentes y actores malintencionados pueden utilizar herramientas de IA muy potentes para perpetrar fraudes, campañas de desinformación masiva y ataques devastadores contra infraestructuras críticas como hospitales, redes eléctricas, instituciones financieras y sistemas gubernamentales.