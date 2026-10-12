Bienestar animal en El Salvador

Son alrededor de 50 llamadas diarias las que reciben rescatistas de animales, algunas son para denunciar casos de maltrato y otras por abandono.

Y es que abandonar a un animal en El Salvador se considera una falta muy grave que puede acarrear sanciones económicas y penales de hasta cuatro años de prisión.

Ante esta realidad, rescatistas y organizaciones en favor de los animales buscan lanzar oficialmente el Comité de Bienestar Animal, con el objetivo de generar conciencia en la población y promover la protección y el respeto hacia los animales.

Y es que actualmente existen decenas de organizaciones y albergues de rescate en todo el territorio salvadoreño que atienden a animales por envenenamiento, atropellos, malas condiciones por abandono y negligencia.