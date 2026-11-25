El Salvador figura entre los cinco países de América Latina que podrían recibir financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar los posibles efectos del fenómeno del niño 2026-2027. El organismo prepara operaciones por 2,200 millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas. El paquete regional también incluye a Bolivia, Colombia, Costa Rica y Perú, y se prevé que las operaciones sean aprobadas entre diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

El respaldo del BID busca que los países cuenten con recursos para atender emergencias y reducir los daños que podrían provocar las condiciones climáticas asociadas a el niño.

A escala regional, el organismo dispone además de $4,000 millones para apoyar a 14 países ante situaciones de desastre, en conjunto, sus mecanismos financieros podrían movilizar más de us$20,000 millones para prevención y recuperación.

Con este esfuerzo, el BID busca fortalecer la preparación de América Latina y el Caribe frente a los fenómenos climáticos extremos.

Estos recursos pueden comenzar a desembolsarse pocos días después de una emergencia, facilitando una respuesta más rápida ante desastres.

El organismo busca agilizar estos mecanismos mediante un proceso especial que reduce en 60 días los tiempos de preparación de las operaciones relacionadas con el niño.

Para fortalecer la asistencia técnica y los sistemas de información a fin de que los gobiernos puedan identificar las zonas más vulnerables y anticipar posibles impactos el BID, cuenta con la herramienta de monitoreo del niño 2026-2027, que incluye mapas de vulnerabilidad y perfiles de riesgo por país, así como Riskhub, una plataforma que permite analizar amenazas en sectores como agua, energía, transporte y salud.