Beneficios de la música: reduce ansiedad, mejora ánimo y motiva al ejercicio

Escuchar música no solo es una fuente de entretenimiento, sino que también aporta importantes beneficios para la salud, como la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora del estado de ánimo y el aumento de la motivación para enfrentar desafíos, gracias a la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar.

La música estimula la memoria y la concentración, por lo que es una herramienta útil para estudiar o trabajar, y su ritmo invita al movimiento, favoreciendo la actividad física, el baile y la liberación de tensiones, lo que contribuye a mejorar la salud cardiovascular y fortalecer los músculos.

Los especialistas recomiendan proteger la audición, puesto que escuchar música a volúmenes muy altos durante largos periodos puede causar daños permanentes en el oído.

Elegir melodías que inspiran y hacen sentir bien es un hábito sencillo que contribuye al bienestar físico y emocional en todas las etapas de la vida.