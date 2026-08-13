Beneficios de la música: reduce ansiedad, mejora ánimo y motiva al ejercicio

Especialistas advierten que el volumen alto en los audífonos daña la audición.

Escuchar música no solo es una fuente de entretenimiento, sino que también aporta importantes beneficios para la salud, como la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora del estado de ánimo y el aumento de la motivación para enfrentar desafíos, gracias a la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar.

La música estimula la memoria y la concentración, por lo que es una herramienta útil para estudiar o trabajar, y su ritmo invita al movimiento, favoreciendo la actividad física, el baile y la liberación de tensiones, lo que contribuye a mejorar la salud cardiovascular y fortalecer los músculos.

Los especialistas recomiendan proteger la audición, puesto que escuchar música a volúmenes muy altos durante largos periodos puede causar daños permanentes en el oído.

Elegir melodías que inspiran y hacen sentir bien es un hábito sencillo que contribuye al bienestar físico y emocional en todas las etapas de la vida.