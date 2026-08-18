Beneficios de la lactancia materna

Claudia Chávez es madre primeriza y su bebé tiene tres meses de edad. Cuenta que, desde que supo que estaba embarazada, tuvo claro que quería alimentarlo exclusivamente con leche materna. Aunque durante los primeros días después del parto el bebé tenía dificultades para prenderse al pecho, ella no perdió la motivación y continuó intentándolo.

Según UNICEF, la lactancia materna adecuada podría salvar la vida de más de 820,000 niños cada año.

Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es una fuente importante de energía y nutrientes para los niños de 0 a 23 meses, así como también aporta beneficios a las madres lactantes.

El apoyo de profesionales, así como de la pareja, familia y amigos, también es primordial para las madres al momento de lactar.

Diversos estudios detallan que la lactancia materna ayuda en el desarrollo cognitivo del bebe, así como disminuye la muerte en bebes por enfermedades gastrointestinales, diarrea, deshidratación y neumonía.