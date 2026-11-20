Ariana Grande da vida a Olivia, la novia del hijo de Greg Falker, en «Fucking Love», la nueva entrega de La Familia de Mi Novia.

La llegada del personaje promete poner a prueba la relación con el exigente abuelo Jack, interpretado por Robert De Niro.

La premier de la cinta reunió en Londres a Ben Stiller, Ariana Grande y Robert De Niro, las estrellas de la popular franquicia de comedia.

La película llegará a los cines el próximo 25 de noviembre. En esta historia, la familia de Greg Falker enfrenta la llegada de Olivia y el choque con el abuelo Jack.