Ben Affleck reafirma que el sufrimiento resulta determinante para superar la adicción

El actor y director Ben Affleck defendió nuevamente su reflexión sobre la sobriedad y la adicción, al reafirmar que el sufrimiento resulta determinante para superar esta condición. La postura ya había generado controversia cuando la expresó por primera vez en el año 2021.

En una entrevista publicada esta semana, Affleck volvió a reflexionar sobre su proceso de sobriedad y sostuvo esa posición. Consultado sobre la viralización de unas declaraciones suyas en el programa de radio de Howard Stern, afirmó que la única cura para la adicción es el sufrimiento.

Según su experiencia y la de gente que conoce, cuando la adicción se apodera de una persona no alcanza con querer cambiar.