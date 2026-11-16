Belinda se convirtió en una de las grandes sorpresas del segundo concierto de Karol G en Ciudad de México. La cantante colombiana invitó a la artista mexicana a compartir escenario durante su presentación del 14 de noviembre.

Juntas interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de Belinda, como «Luz sin gravedad», «Ángel» y «Bella traición».

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el guiño al estilo de Belinda durante sus primeros años de carrera, con un peinado que recordó la imagen que lucía cuando conquistaba al público.

La propia cantante mexicana expresó su emoción al decir que hacía muchos años no lo decía y que una entrevista se volvió viral. Belinda destacó a su colega como un ejemplo a seguir y como referente de moda para todas las niñas.