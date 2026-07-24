Belinda denuncia amenazas de muerte en redes tras polémica con Kenia Os

La cantante Belinda denunció a través de su canal de difusión en Instagram que ha recibido amenazas de muerte y miles de mensajes agresivos, luego de que la controversia por sus declaraciones sobre una colaboración con Danna escalara en redes sociales.

Belinda explicó que no imaginó que la conversación llegaría a ese nivel y que decidió eliminar una de sus publicaciones por salud mental, ya que no está acostumbrada a recibir ese tipo de amenazas.

La polémica surgió tras las críticas por un supuesto desaire hacia Kenia Os, lo que desencadenó una ola de odio en su contra.

La cantante se pronunció para aclarar su situación y alertar sobre la gravedad de los ataques que ha recibido en las últimas horas.