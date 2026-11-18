El rapero salvadoreño Beak One celebra 16 años de trayectoria en el rap cristiano y presentó su tema «Ay de Mí».

Su carrera comenzó en el graffiti, donde adoptó el nombre que hoy utiliza como firma artística.

Sin embargo, un encuentro personal con la fe cambió el rumbo de su vida y lo impulsó a componer música con un mensaje diferente.

El artista también anunció que lanzará «Vanidad de Vanidades» antes de finalizar el año.

«El rap es un estilo de vida», afirmó Beak One al recordar sus inicios en el género.

Entre sus influencias mencionó a Vico C y otros exponentes del rap en español, a quienes escuchaba antes de comenzar su propio camino musical.

«A mí no me interesa que usted escuche el beat, me interesa que escuche la letra», sostuvo al explicar el propósito de sus canciones.

A lo largo de su trayectoria, ha llevado su música a escuelas, iglesias, cárceles y eventos seculares. También abrió conciertos para Héctor el Father y otros artistas internacionales que visitaron El Salvador.