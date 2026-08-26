BBC realizó primera transmisión regular de televisión de alta definición un 26 de agosto de 1936

El acontecimiento marcó un hito en la comunicación al llevar imágenes en movimiento a los hogares desde el Alexandra Palace en Londres.

Un 26 de agosto de 1936, la BBC realizó una de las primeras transmisiones regulares de televisión de alta definición desde el Alexandra Palace en Londres. Este hito transformó la manera de informar y entretener.

El evento abrió la puerta a una nueva era en la que las personas podían recibir imágenes en movimiento directamente en sus hogares.

Inventores como John Logie Baird, pionero de la televisión mecánica, y otros investigadores allanaron el camino. La tecnología evolucionó del blanco y negro al color, luego a las transmisiones satelitales y al streaming.