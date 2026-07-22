Batata: el alimento rico en vitamina A que beneficia la visión y el sistema inmune

La batata, también conocida como camote o papa dulce, es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional, ya que aporta vitaminas, minerales y fibra que benefician al organismo, y su alto contenido de betacarotenos, especialmente en la variedad de pulpa anaranjada, favorece la salud visual y fortalece el sistema inmunológico.

Este tubérculo es una excelente fuente de carbohidratos complejos, que proporcionan energía de forma gradual, por lo que suele formar parte de la alimentación de deportistas y personas que realizan actividad física, ayudando a mantener el rendimiento sin provocar aumentos bruscos en los niveles de azúcar en sangre.

Además, la batata contiene fibra, que favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad, y aporta vitamina C, potasio y manganeso, minerales importantes para el organismo.