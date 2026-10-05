Basura acumulada en el Río Grande de San Miguel genera enfermedades

La acumulación de basura y sedimentos en el Río Grande de San Miguel está generando problemas de salud en las comunidades aledañas. Los habitantes reportan enfermedades estomacales, dolor de cabeza y fiebre, además de contaminación del agua en los pozos.

Representantes de la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente lamentaron la falta de concientización sobre el manejo de desechos sólidos. Las lluvias han abonado a que se formara un tapón en el sector El Naranjo, específicamente en el cantón Casa Mota del cantón El Brazo.

Ya son más de ocho días desde que ocurrió la acumulación y la descomposición de los desechos emana malos olores. La proliferación de zancudos está afectando a gran escala a las comunidades del sector.