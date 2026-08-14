Barcelona y PSG acuerdan traspaso de Ferran Torres por más de 45 millones de euros

El Barcelona y el París Saint-Germain alcanzaron este jueves un acuerdo por el traspaso de Ferran Torres, quien marcó el gol que le dio a España el título mundial 2026 en la final contra Argentina.

La operación reportará al club catalán 48.5 millones de euros sin variables.

El PSG había presentado inicialmente una oferta de 40 millones de euros fijos más 10 millones en variables, pero el Barcelona rechazó y exigió mejorar las condiciones.

La cifra final quedó establecida en 48.5 millones de euros sin invariables.

Ferran Torres, que ya había manifestado su intención de continuar su carrera en París, viajará a Francia en las próximas horas para completar los últimos pasos de su operación.