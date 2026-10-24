Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou por la jornada 10 de LaLiga

El conjunto de Hansi Flick buscará defender su posición en la parte alta.

arrecife de coral de colores

El Barcelona recibe al Real Madrid este domingo en el Spotify Camp Nou, en un enfrentamiento correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará hacer valer su condición de local y defender su posición en la parte alta de la clasificación.

El equipo catalán intentará imponer condiciones con su propuesta ofensiva y el talento de figuras como Lamine Yamal.

Del otro lado, el Real Madrid de José Mourinho llega con la misión de dar un golpe de autoridad y recortar distancias en la lucha por el liderato.

El clásico promete emociones, intensidad y mucho juego.