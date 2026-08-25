Barbero recomienda cuidados específicos para cabello rizado y lacio

Josué Persa, barbero de Persas Barber shop, ofreció recomendaciones para el cuidado del cabello según el tipo de textura en el marco del Día del Peluquero. Para el cabello rizado, aconsejó lavado diario y uso de cremas hidratantes.

El especialista explicó que el cabello rizado requiere una máscara o acondicionador cada mañana para nutrirlo y cremas esenciales que mantengan la forma. Recomendó no tocar el cabello rizado una vez seco para evitar que aumente de volumen y se vea despeinado.

En el caso del cabello lacio, el barbero sugirió crear textura con la ayuda del profesional para generar volumen y evitar que se vea aplastado. Kevin López, también de la barbería, transformó el look de un modelo en vivo durante la entrevista. Josué destacó que los hombres también merecen consentirse y cuidar su higiene personal, y que el cabello es el marco del rostro.