Banco Mundial destaca la inteligencia artificial en la educación y El Salvador amplía tutores digitales

El Salvador extendió los tutores digitales a cerca de mil centros públicos como parte de un programa de inteligencia artificial en la educación. En diciembre de 2025, el Gobierno anunció un acuerdo con xAI para implementar Grok como tutor virtual en más de 5 mil escuelas durante dos años.

El programa comenzó en 2024 con un proyecto piloto en 10 escuelas y se amplió mediante tutores digitales que ofrecen ejercicios adaptados al nivel de cada alumno. Los docentes pueden identificar dificultades y dar seguimiento al proceso.

La iniciativa busca fortalecer la lectura, las matemáticas y el pensamiento crítico, aunque su impacto dependerá de la aplicación pedagógica y de la evaluación de resultados. El acuerdo con la empresa fundada por Elon Musk proyecta un alcance de más de un millón de estudiantes.