Banco de sangre en alerta con solo 5 bolsas de O positivo previo a vacaciones

El Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra en alerta roja previo al periodo vacacional, luego de amanecer esta mañana con solo 5 bolsas del tipo O positivo, uno de los grupos sanguíneos más solicitados para atender emergencias como accidentes de tránsito.



Las autoridades de la institución hicieron un llamado urgente a la población para que acuda a donar voluntariamente en las instalaciones de la sede central, ya que la próxima semana, con el inicio del periodo vacacional, se espera un incremento en la demanda de unidades sanguíneas para pacientes que requieran transfusiones.

Entre los requisitos para donar se encuentran: llegar desayunado, presentar el Documento Único de Identidad y mantener una actitud positiva para contribuir a salvar vidas. La institución atenderá de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas y los sábados de 7:00 a 11:00 horas, con atención especial el 4 de agosto.