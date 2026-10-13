Banco de Desarrollo de América Latina destina mil millones de dólares para enfrentar Super Niño

La CEPAL estima que el fenómeno podría aumentar la pobreza en 4.8 millones de personas.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará mil millones de dólares para apoyar a los países de la región ante un posible Super Niño en 2026 y 2027.

El fenómeno podría provocar sequías, altas temperaturas, inundaciones y lluvias más intensas.

Según estimaciones de la CEPAL, los efectos del Super Niño podrían ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto regional.

Además, el fenómeno aumentaría la pobreza en 4.8 millones de personas y generaría consecuencias económicas, sociales, ambientales y fiscales.

Los desafíos y las medidas para mitigar sus efectos se abordarán en el foro CAF que se realizará en Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027.