Banco de Desarrollo de América Latina destina mil millones de dólares para enfrentar Super Niño

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará mil millones de dólares para apoyar a los países de la región ante un posible Super Niño en 2026 y 2027.

El fenómeno podría provocar sequías, altas temperaturas, inundaciones y lluvias más intensas.

Según estimaciones de la CEPAL, los efectos del Super Niño podrían ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto regional.

Además, el fenómeno aumentaría la pobreza en 4.8 millones de personas y generaría consecuencias económicas, sociales, ambientales y fiscales.

Los desafíos y las medidas para mitigar sus efectos se abordarán en el foro CAF que se realizará en Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027.