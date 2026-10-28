Bajas temperaturas en San Ildefonso

El frío rompió récord en el distrito de San Ildefonso, San Vicente, la estación meteorológica puente Cuscatlán registró una temperatura mínima de 14.6 grados Celsius, por debajo de los 17 grados reportados en 1989.

Ante estas condiciones, algunos habitantes buscan abrigarse para hacer frente al descenso temperaturas.

Mientras, otros residentes disfrutan de este clima fresco poco habitual en una zona acostumbrada a las altas temperaturas.

Desde las cuatro de la mañana los comerciantes comienzan a preparar sus puestos y organizar sus productos para recibir a los primeros clientes, señalan que mantenerse en movimiento les ayuda a sobrellevar el frío mientras cumplen con su jornada laboral.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, la influencia de los vientos nortes favorece estas condiciones, con un ambiente fresco durante la noche y la madrugada. Otro récord de temperatura se rompió en San Andrés, La Libertad, el mercurio registró 11.6 grados, debajo de los 12 grados de 2014.