Bajada del Salvador del Mundo: Detalles de la procesión y vestimenta para el 5 de agosto

En el centro histórico de San Salvador, específicamente frente a la Catedral Metropolitana, se ultiman los detalles de la estructura que se utilizará para la tradicional bajada del Salvador del Mundo, programada para la tarde del 5 de agosto.

El encargado de la obra detalló que la preparación de las piezas inició hace 8 días en la cripta, mientras que el montaje de la estructura ha tomado 3 días y medio, incluyendo el cerrado de bases y la colocación de escuadras para coronar el monumento.

La imagen del Divino Salvador del Mundo vestirá una túnica de terciopelo bordada con técnica de altorrelieve, confeccionada en la antigua Guatemala, y usará un manto brocado en tonos morado y dorado, mientras que el anda ha sido diseñada con niveles escalonados para jugar con armonías en los arreglos florales.