Baja presión frente a costas centroamericanas tiene 40 % de probabilidad de ser ciclón 

Un sistema de baja presión ubicado al sur de El Salvador y Nicaragua mantiene un 40 % de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Las lluvias y los cielos nublados continuarán en el país durante los próximos días. El sistema se mantiene estacionario frente a las costas centroamericanas.

La formación ciclónica podría derivar en una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán, aunque esa probabilidad ha ido disminuyendo con el tiempo, indicó Irvin Esquivel.

Las lluvias más fuertes podrían registrarse en la zona costera y el oriente del país, como parte de las condiciones propias de la transición de la temporada lluviosa a la seca.

Para el fin de semana se esperan acumulados de hasta 60 milímetros en la zona costera y oriental, hasta 40 milímetros en la zona central y valores de hasta 40 milímetros en la occidental.

Se prevé que la próxima semana el sistema se desplace hacia el oeste del océano Pacífico y deje de influir en el territorio nacional.