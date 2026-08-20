Bad Bunny cena con su beagle Sansa en restaurante de Puerto Rico

Bad Bunny, tras finalizar su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, disfrutó de una cena italiana en Puerto Rico acompañado de su perra Sansa, una beagle de cuatro años que recientemente protagonizó una sesión fotográfica para la edición Dog de la revista Vogue.
El artista adoptó a Sansa cuando solo tenía tres meses y la bautizó así por el personaje de Juego de Tronos interpretado por Sophie Turner, debido a la personalidad fuerte y con carácter que describe en su mascota.
La sesión fotográfica, que muestra a la perrita en una producción similar a la de cualquier celebridad de Hollywood, se ha vuelto viral en redes sociales. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, describe a Sansa como cariñosa, juguetona y a veces un poco malvada pero simpática.