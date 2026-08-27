¡Ayuda para Colombia! Segundo avión parte de Miami con suministros para damnificados

Un segundo avión cargado con ayuda humanitaria partió desde Miami hacia Colombia para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Los suministros fueron reunidos por organizaciones y fundaciones de distintas ciudades. Más de 100 voluntarios y 18 camiones participan en la operación para recibir, clasificar, empacar y trasladar las donaciones hacia las zonas que requieren asistencia.

Según el balance oficial presentado por el Gobierno colombiano, con corte al 24 de agosto, la emergencia dejó 229 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas.