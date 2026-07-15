Ayuda humanitaria de El Salvador en Venezuela

Es parte del trabajo que personal médico realiza en el hospital de campaña instalado en Catia La Mar, Venezuela; a tres semanas de los terremotos que impactaron a la nación suramericana.

Los equipos médicos atienden las 24 horas del día, las filas de niños, jóvenes y adultos que esperan la atención es constante; y el agradecimiento de los venezolanos se hace sentir.

El personal de salud también atiende emergencias, como el caso de Liam un niño que requirió suturas y presentaba lesiones en la barbilla. Con mucha paciencia los equipos lograron curarlo.

La asistencia humanitaria hacia el pueblo venezolano también incluye a las mascotas, pues en la zona de Catia La Mar también funciona un hospital veterinario donde las familias pueden chequear a sus peluditos.

Tanto en el hospital de personas como el veterinario, los medicamentos y el tratamiento que reciben son completamente gratuitos.