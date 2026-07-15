Ayuda humanitaria de El Salvador en Venezuela

El Salvador continúa brindando ayuda humanitaria al pueblo venezolano luego de los terremotos que devastaron varias zonas del país. Los equipos salvadoreños brindan atención médica a quienes lo necesiten.

Es parte del trabajo que personal médico realiza en el hospital de campaña instalado en Catia La Mar, Venezuela; a tres semanas de los terremotos que impactaron a la nación suramericana.

Los equipos médicos atienden las 24 horas del día, las filas de niños, jóvenes y adultos que esperan la atención es constante; y el agradecimiento de los venezolanos se hace sentir.

El personal de salud también atiende emergencias, como el caso de Liam un niño que requirió suturas y presentaba lesiones en la barbilla. Con mucha paciencia los equipos lograron curarlo.

La asistencia humanitaria hacia el pueblo venezolano también incluye a las mascotas, pues en la zona de Catia La Mar también funciona un hospital veterinario donde las familias pueden chequear a sus peluditos.

Tanto en el hospital de personas como el veterinario, los medicamentos y el tratamiento que reciben son completamente gratuitos.