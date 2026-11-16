La cantante canadiense Avril Lavigne se convirtió en mamá por primera vez a sus 42 años. La intérprete de éxitos como «Complicated» y «Girlfriend» anunció el nacimiento de una niña a través de sus redes sociales.

Lavigne compartió fotografías muy emotivas junto a la recién nacida. Fiel a su estilo rebelde, acompañó la publicación con un mensaje en el que llamó a su pequeña su princesa.

Entre las imágenes también destacó una fotografía de tres pares de tenis Vans a cuadros: dos de adulto y uno diminuto, sobre una patineta. El detalle es un guiño a la estética que ha marcado su carrera musical.