Avión de FlyDubai aterriza de emergencia en Arabia Saudita tras incidente en vuelo

Un avión de FlyDubai con destino a Tel Aviv tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente durante el vuelo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos apuñaló a su compañero e intentó estrellar la aeronave.



La aerolínea emiratí llamó a evitar especulaciones y señaló que las causas del incidente siguen bajo investigación. Los 174 pasajeros a bordo, entre ellos 166 israelíes, resultaron ilesos y pudieron continuar más tarde su viaje hacia Israel.

Datos de seguimiento aéreo muestran que la aeronave pasó de unos 34 mil pies a menos de 17 mil en apenas un minuto. La señal de socorro se activó y, según medios israelíes, el ejército movilizó aviones de combate al temer inicialmente un posible secuestro. El piloto que apuñaló a su compañero fue detenido y está siendo interrogado por las autoridades saudíes.