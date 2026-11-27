El carnaval de San Miguel, en honor a Nuestra Señora de la Paz, ya está a punto de encender la ciudad. Será una explosión de música, color y tradición que hará vibrar a todo el oriente salvadoreño, con espectáculos en cada rincón de la ciudad.

La fiesta arranca con más de 60 agrupaciones musicales que harán bailar a los migueleños y visitantes desde escenarios en la sexta calle poniente, la cuarta calle oriente, el parque Guzmán y otros puntos de la ciudad. Y para los grandes nombres, el estadio Miguel Félix Charlaix será la casa del espectáculo internacional, con las presentaciones de Marc Anthony y Banda El Recodo.

Otro de los momentos más esperados será el desfile de carrozas, que recorrerá la alameda Roosevelt, desde la onceava calle poniente hasta la segunda calle poniente. Será un río de color y fantasía que dejará a miles de personas con los ojos brillantes.

La fiesta proyecta recibir a más de dos millones de visitantes nacionales y extranjeros. Para atenderlos, 5,000 emprendedores instalarán sus negocios en la zona, con productos y sabores para todos los gustos. Esta gran afluencia es una oportunidad de oro para dinamizar el comercio, la gastronomía, el transporte y el alojamiento.

Para que las familias disfruten sin preocupaciones, se desplegarán 5,000 elementos de seguridad: 2,000 policías y 3,000 militares. El dispositivo incluye:

19 puntos de vigilancia durante el desfile

13 puntos de vigilancia en el estadio

60 puntos de regulación vehicular

A ellos se suman más de 6,400 integrantes de Protección Civil, encargados de la prevención y atención de emergencias.

Y lo podrá disfrutar a través de las redes sociales de Canal 12 y en Estados Unidos por la señal de Telecentro USA.