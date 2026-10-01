Avanzan acuerdos para la modernización de la jornada laboral

Trabajar 11 horas de lunes a jueves y descansar viernes sábado y domingo o trabajar 10 horas de lunes a jueves y solo 4 horas el viernes, para cumplir con las 44 horas que establece la ley, son las propuestas más fuertes que se mantienen en discusión en la comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo.

Estás iniciativas no reducen la jornada diaria de miles de trabajadores en El Salvador, más bien aumenta la cantidad de horas que trabajará al día.

Está semana concluye la recepción de propuestas en la comisión ¿cuál es el siguiente paso?

El funcionario señaló que la adopción de estos formatos, de ser aprobados, no será de manera obligatoria, y quedará a discreción de las empresas poder aplicarla.

Reducción de jornadas diaria era una de las propuestas que había recibido el ministro, sin embargo, no se brindaron detalle del análisis de está. Además, no se conoce si estas modificaciones estarán ligadas a cambios de circulación de las rutas del transporte público, algo que también había solicitado el sector trabajador.