Avanza demolición de estaciones del SITRAMSS: ¿qué zonas serán intervenidas?

Los trabajos de desmontaje de las estaciones del SITRAMSS avanzan en distintos puntos de San Salvador. En la estación ubicada cerca del Hospital Médico Quirúrgico, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas retiraron parte del techo y trasladaron los vidrios que formaban parte de la estructura.

La intervención también contempla estaciones ubicadas en sectores como Parque Infantil, Reloj de Flores, Fenadesal, Amatepec y frente a Plaza Mundo.

Durante las labores se registran restricciones vehiculares, principalmente en la Alameda Juan Pablo II, donde las obras suelen comenzar alrededor de las 8:30 a. m.